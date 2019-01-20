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بيتزي: سعيد بالوصول إلى دور الـ16 بكأس آسيا.. وطموحنا عال جدا في مواجهة اليابان

بيتزي: سعيد بالوصول إلى دور الـ16 بكأس آسيا.. وطموحنا عال جدا في مواجهة اليابان
weam.co/568460
الوئام- متابعات

قال المدير الفني للمنتخب الوطني خوان بيتزي، إن طموحنا عال جدًا في مباراة السعودية أمام اليابان بالدور الـ16 من بطولة كأس آسيا المقامة في دولة الإمارات، معربًا عن سعادته بالوصول إلى هذا الدور مع طموح الوصول إلى أدوار متقدمة والفوز بالكأس.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد، اليوم الأحد، أن جميع اللاعبين على استعداد تام للمباراة، لافتًا إلى أن عمر هوساوي، وياسر الشهراني، متاحين للعب غدًا، رافضا الإفصاح عن قائمة الفريق لمواجهة الغد.

وأوضح “بيتزي”، أن مباراة الغد فرصة جيدة لتحقيق ما نريد تحقيقه، ونحن تركنا المباريات الماضية خلف ظهرنا، والمباراة القادمة هي بالنسبة لنا حياة أو موت والخاسر سيعود إلى بلاده، مؤكدًا أن كفاءة اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الماضية، ستظهر عندما نطلب منهم الدخول إلى الملعب، وفي مثل هذه البطولات لا يمكن أن تعتمد فقط على القائمة الأساسية.

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