فيتنام تطيح بالأردن وتحجز مقعدها في ربع نهائي كأس آسيا

الوئام- متابعات

حجز المنتخب الفيتنامي، مقعدة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2019، بعد الفوز على المنتخب الأردني بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم بدبي.

وتقدم المنتخب الأردني بركلة حرة نفذها لاعب الوسط بهاء عبد الرحمن في الدقيقة 38، وعادل المنتخب الفيتنامي النتيجة في الشوط الثاني، عن طريق لاعبه نوين كونغ فونغ في الدقيقة 52.

وينتظر المنتخب الفيتنامي الفائز من مباراة الأخضر واليابان، التي تقام غدًا الإثنين.