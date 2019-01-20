التعليقات: 0

فيتنام تطيح بالأردن وتحجز مقعدها في ربع نهائي كأس آسيا

فيتنام تطيح بالأردن وتحجز مقعدها في ربع نهائي كأس آسيا
weam.co/568465
الوئام- متابعات

حجز المنتخب الفيتنامي، مقعدة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2019، بعد الفوز على المنتخب الأردني بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم بدبي.

وتقدم المنتخب الأردني بركلة حرة نفذها لاعب الوسط بهاء عبد الرحمن في الدقيقة 38، وعادل المنتخب الفيتنامي النتيجة في الشوط الثاني، عن طريق لاعبه نوين كونغ فونغ في الدقيقة 52.

وينتظر المنتخب الفيتنامي الفائز من مباراة الأخضر واليابان، التي تقام غدًا الإثنين.

روابط ذات صلة

مشاهدة مباراة عمان وايران بث مباشر ربع نهائي كأس آسيا 2019

مشاهدة مباراة عمان وايران بث مباشر ربع نهائي كأس آسيا 2019

بيتزي: سعيد بالوصول إلى دور الـ16 بكأس آسيا.. وطموحنا عال جدا في مواجهة اليابان

بيتزي: سعيد بالوصول إلى دور الـ16 بكأس آسيا.. وطموحنا عال جدا في مواجهة اليابان

مشاهدة مباراة الأردن وفيتنام بث مباشر في ربع نهائي كاس آسيا 2019

مشاهدة مباراة الأردن وفيتنام بث مباشر في ربع نهائي كاس آسيا 2019

كأس آسيا: التحدي الحقيقي يبدأ مع الأدوار الإقصائية

كأس آسيا: التحدي الحقيقي يبدأ مع الأدوار الإقصائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>