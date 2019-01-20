تظاهرات السودان.. اعتذار عن “وفاة مفبركة”

الوئام - متابعات

اعتذرت لجنة الأطباء المركزية المرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في السودان، الأحد، عن إعلان مقتل طفل في المظاهرات التي شهدتها الخرطوم الخميس الماضي.

وأعلنت الشرطة السودانية مقتل شخصين في مظاهرات الخميس، لكن المنظمين أعلنوا عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفل، في صدامات مع شرطة مكافحة الشغب.

وذكر بيان لجنة الأطباء المرتبطة باتحاد المهنيين في السودان الذي يقود الحركة الاحتجاجية على “فيسبوك”: “نعتذر عن الخطأ في إيراد معلومة مقتل طفل في تظاهرة الخميس”.

وأفادت اللجنة أن الخطأ وقع نتيجة الثقة “في مصدر موثوق”، وأضافت: “نؤكد أن القتلى اثنان”.

وكانت “الوئام” نشرت الجمعة، قصة الطفل البرازيلي فرناندو بريرا الذي أثار جدلا واسعا في احتجاجات السودان، بعدما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورته على نحو واسع وقيل إنه قتل برصاص الشرطة السودانية.

حادثة فرناندو حركت بعثات دبلوماسية في السودان للسؤال عن ملابسات وفاته وكيف قتل بالرصاص وسارعت جهات لكشف الحقائق في الحادثة، ولكن سرعان ما انكشفت الحقائق، حيث اتضح أن صورته سرقت من حسابه على موقع فيسبوك، وأنه مازال على قيد الحياه، وأنه برازيلي الجنسية وليس سودانيا كما أشيع.