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وهذا موعد إعلان الحركة

تعليم الطائف: فتح حركة النقل لمن أكمل ٦ سنوات من القادة والوكلاء

تعليم الطائف: فتح حركة النقل لمن أكمل ٦ سنوات من القادة والوكلاء
weam.co/568485
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن فتح باب حركة النقل الداخلي للقيادات المدرسية ” قائدي وقائدات ووكلاء ووكيلات المدارس والروضات”حسب الرغبة في النقل الداخلي لمن أمضى ٦ سنوات قائدًا أو وكيلًا، وذلك انطلاقًا من حرصها على توفير المناخ الملائم لجميع العاملين والعاملات بمدارسها.
ودعت الادارة في تعميم لها حصلت “الوئام”على نسخة منه الراغبين والراغبات في النقل الداخلي الاطلاع على التعميم، والمرفقات الملحقة به من الضوابط العامة والإجراءات، و تعبئة استمارة النقل الداخلي بين مدارس المكاتب الداخلية، وفي حدود نطاق مدارس كل مكتب خارجي. علما بأن حركة النقل للقيادات المدرسية سيكون يوم الاحد ٢٣/٨/١٤٤٠

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