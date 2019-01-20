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بعد التنسيق بين الهيئة وشرطة منطقة الرياض

إتلاف مصنع للخمور في الرياض

إتلاف مصنع للخمور في الرياض
weam.co/568486
الوئام - الرياض

تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض بالتعاون مع شرطة المنطقة من إتلاف مصنع للخمور والمسكرات داخل أحد الأحياء بمدينة الرياض، تديره مجموعة من العمالة الوافدة ويقيمون بصورة غير نظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن الهيئة بمدينة الرياض تلقت بلاغاً عن موقع المصنع وتم إحالته لأحد المراكز حسب الاختصاص المكاني ، وقام بالتنسيق مع الشرطة لاستكمال إجراءات ضبطه.

وأضاف السبر أنه وجد بداخل المصنع أدوات تصنيع الخمور، وكميات من الخمور جاهزة للترويج تم إتلافها.

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