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في بيان

سفارة الكويت في المملكة تهيب برعاياها عدم الاقتراب من الشريط الحدوي بين البلدين

سفارة الكويت في المملكة تهيب برعاياها عدم الاقتراب من الشريط الحدوي بين البلدين
weam.co/568487
الوئام-متابعات

أھابت سفارة دولة الكویت لدى المملكة،اليوم برعاياها  الكویتیین المتواجدین في المملكة أو الذین یقصدونھا بغرض التنزه في المناطق البریة إلى ضرورة الالتزام بالتعلیمات والإرشادات التي تضعھا السلطات المعنیة في السعودیة الشقیقة.
ودعت السفارة في بیان صحفي صادر عن وزارة الخارجیة الكویتیة – الشؤون القنصلیة  ھؤلاء المواطنین إلى الابتعاد عن مناطق الشریط الحدودي بین البلدین والالتزام باللوحات التحذیریة، التي تم وضعھا وتجنب تجاوز المناطق المحظورة أو التصویر فیھا وذلك تجنبا لتعرضھم للمسائلة القانونیة التي تتضمن السجن والغرامة المالیة.
وأشارت إلى أن على كافة المواطنین الكویتیین في حال حاجتھم إلى المساعدة الاتصال بالسفارة على ھواتف الطوارئ التالیة: (00966500554256 (أو من داخل المملكة (0114883500.

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