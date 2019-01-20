ترقب لـ”قمر الذئب الدامي العملاق”.. وهذا موعد ظهوره

الوئام - متابعات

يترقب هواة الرصد الفلكي حول العالم حدوث ظاهرة خسوف القمر الذي يطلق عليه البعض اسم “قمر الذئب الدامي العملاق” فجر الاثنين.

وسيكتسي القمر بظل شديد الحمرة عند رؤيته من الأرض عند ظهوره في السماء خلال مشهد الخسوف.

ويمكن مشاهدة الخسوف الكلي للقمر في سماء الأمريكتين وأجزاء من غرب أوروبا، بما في ذلك بريطانيا، فضلا عن شمال أفريقيا.

ما هو الخسوف الكلي للقمر؟

يحدث هذا الخسوف عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر لتتوارى الشمس خلف كوكبنا ويتحرك القمر في ظل الأرض الذي تعكسه الشمس.

هل سيكتسي القمر بلون أحمر؟

من المقرر أن يكتسي القمر بلون أحمر، وهذا ما دفع بعض المراقبين إلى تسمية هذه الظاهرة بأنها “قمر الذئب الدامي العملاق”.

ويطلق عليه “العملاق” لأن القمر يكون في أقرب نقطة إلى كوكب الأرض أثناء هذه الظاهرة أكثر من أي وقت آخر، فيبدو أكبر من المعتاد عند النظر إليه في الأفق.

أما كلمة “الذئب” فتعود إلى تلك التسمية التي تطلق على القمر عندما يكون بدرا في شهر يناير، في إشارة إلى الاساطير والحكايات الخرافية التي تتحدث عن المستذئبين (البشر الذين يتحولون إلى ذئاب) مع بدر منتصف الشهر.