الزايدي :منظومة الإصدار السادس أصدرت حراكًا تربويًا وتعليميًا في جميع مكوناتها

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

رعت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية، مها الزايدي، صباح اليوم الأحد على مسرح التعليم “بنات” لقاء ( المنحنى الإيجابي في الأداء الإشرافي )الذي نظمته إدارة الإشراف التربوي بقيادة مديرة الإشراف هند الزرقي، بهدف تعزيز التكامل بين إدارة الإشراف التربوي ومكاتب التعليم لتطوير، وتحسين عمليتي التعليم والتعلم، والعمل معًا وفقًا لمؤشرات الأداء الواردة في منظومة قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي، مستهدفًا مديرات المكاتب الداخلية، ورئيسات الشؤون التعليمية بالمكاتب الخارجية، وأخصائيات التقويم وجميع المشرفات التربويات بالمكاتب، كما تم نقل اللقاء عبر البث المباشر للمكاتب الخارجية .

وأشارت الزايدي في كلمة لها أن تعليم المملكة العربية السعودية يشهد حراكًا تربويًا وتعليميًا يشمل جميع مكونات المنظومة التعليمية، ومن أبرز صور هذا الحراك ما قامت به الإدارة العامة للإشراف التربوي بوازرة التعليم من بناء وتصميم منظومة قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي والذي هي الآن في إصدارها السادس،

كما أشادت بما حققه مؤشر مستوى تحصيل الطلاب في اختبار المرحلتين المتوسطة والثانوية من خلق بيئة تنافسية ومحفزة للأداء الفعال بين المدارس مما عمل على تحسين المخرجات والتعرف على نقاط القوة والضعف في الميدان، متمنية تحقيق أفضل النتائج وأدق الصور للأثر الذي صنعته مؤشرات الأداء في الميدان التربوي والتعليمي .

زخر اللقاء بالعديد من المحاور شملت إحصائية عن الأداء العام لإدارة الإشراف التربوي في مؤشرات الأداء الإشرافي، والأدوار المناطة بالفئات الإشرافية لتحسين الأداء الإشرافي والمدرسي ،ومناقشة واقع وتحديات منظومة الأداء الإشرافي والمدرسي، ثم وقفات وحوارات مع المنحنى الإيجابي والاتجاهات السلبية والإجراءات التصحيحية في المنظومة .

واختتم البرنامج بتكريم المشاركات من رئيسات شؤون وشعب تعليمية وأخصائيات تقويم ومشرفات تربويات