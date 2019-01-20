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في برقية

القيادة تعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا انفجار خط لأنابيب الوقود بولاية هيدالغو

القيادة تعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا انفجار خط لأنابيب الوقود بولاية هيدالغو
weam.co/568528
الوئام-واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المكسيكية المتحدة إثر وقوع انفجار في خط أنابيب لنقل الوقود بولاية هيدالغو وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى “علمنا بنبأ وقوع انفجار في خط أنابيب لنقل الوقود بولاية هيدالغو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وأن لاتروا أي مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المكسيكية المتحدة في ضحايا الانفجار.

وقال سمو ولي العهد “بلغني نبأ وقوع انفجار في خط أنابيب لنقل الوقود بولاية هيدالغو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجياً للمصابين الشفاء العاجل”.

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