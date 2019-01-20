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مقتل قيادات حوثية في صعدة

مقتل قيادات حوثية في صعدة
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الوئام - واس

قُتل وأصيب عدد من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومين من إيران، بينهم قيادات في قصف مدفعي شنته قوات الجيش اليمني، على مواقع يتمركز فيها المتمردون، في جبهة الشامية شمالي غرب محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري يمني ” إن الجيش استهدف بقصف مدفعي غرفة عمليات للمليشيا في محيط جبل آل قراد الاستراتيجي أثناء اجتماع كان يضم عدد من قياداتها الميدانية”.

وأضاف المصدر أن القصف الذي تم بعد عملية رصد دقيقة عن مصرع 7 من المليشيا بينهم قيادات، وإصابة آخرين وتدمير عدد من الآليات التابعة لها، بحسب موقع سبتمبر التابع للجيش اليمني.

وأمرت مليشيا الحوثي الانقلابية عددا من قياداتها الكبيرة في صعدة بالنزول الميداني إلى مديريات المحافظة لحشد مقاتلين في صفوفها بالتزامن، مع انهياراتها وخسائرها الكبيرة.

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