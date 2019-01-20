أردوغان لـ”ترمب”: مستعدون لتولي الأمن في منبج السورية فورا

ويعزز عرض أردوغان من آمال سياسة تركيا التوسعية في الأراضي السورية، أعقاب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية “العقبة الكبرى” انسحاب قواتها من محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وأثار قرار سحب كامل القوات العسكرية الأمريكية انتقادات على الفور من الأكراد، الحليف العقبة الثانية لتركيا في الشمال السوري، واعتبرت قوات سوريا الديمقراطية قرار الانسحاب الأمريكي المفاجئ من شرقي سوريا “طعنة في الظهر وخيانة لدماء آلاف المقاتلين”.

وتصنف أنقرة الوحدات الكردية على قائمتها للمنظمات “الإرهابية”، وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضدها على أراضيها منذ عقود، لكنها تجنبت قتالها لتفادي الاصطدام بالقوات الأمريكية.

وفي أواخر العام الماضي، هدد أردوغان بنبرة قوية بتدخل القوات التركية في مدينة منبج السورية إذا لم تُخرج الولايات المتحدة، وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة، وجاءت تصريحاته عشية إعلان أنقرة أنها ستشن عملية جديدة تستهدف المقاتلين الأكراد.

لكن تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ألقى بها ترامب مؤخرا هدد فيها تركيا بتدمير اقتصادها إذا هاجمت الأكراد في سوريا، اتبعها اتصال هاتفي من أردوغان بعد ساعات قليلة لكنها كانت كافية لاستيعاب أنقرة سياسة ترامب الجديدة، ثم الإقرار بالاتفاق على المنطقة الآمنة في الشمال السوري.