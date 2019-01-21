الأرصاد تحذر: موجة غبار تضرب هذه المناطق بالمملكة اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قبل قليل، تنبيها متقدما بنظام الإنذار المبكر، يفيد باستمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، في منطقة مكة المكرمة والطائف والأجزاء المجاورة.

وأكدت في تغريدة على “تويتر”، أن الحالة تبدأ الإثنين 00:10 وتنتهي في نفس اليوم الساعة 10:00.

كما أصدرت تنبيها متقدما بنظام الإنذار المبكر، يفيد باستمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، في منطقةالمدينة المنورة، العلا وتشمل الحناكية- المدينة المنورة والأجزاء المجاورة لها.

وأكدت في تغريدة على “تويتر”، أن الحالة تبدأ الإثنين 1:00 وتنتهي في نفس اليوم الساعة 10:00.

كما أصدرت تنبيها متقدما بنظام الإنذار المبكر، يفيد باستمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، في منطقة نجران تشمل شرورة والأجزاء المجاورة.

