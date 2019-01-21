التعليقات: 0

الأرصاد تحذر: موجة غبار تضرب هذه المناطق بالمملكة اليوم

الأرصاد تحذر: موجة غبار تضرب هذه المناطق بالمملكة اليوم
weam.co/568545

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قبل قليل، تنبيها متقدما بنظام الإنذار المبكر، يفيد باستمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، في منطقة مكة المكرمة والطائف والأجزاء المجاورة.

وأكدت في تغريدة على “تويتر”، أن الحالة تبدأ الإثنين 00:10 وتنتهي في نفس اليوم الساعة 10:00.

كما أصدرت تنبيها متقدما بنظام الإنذار المبكر، يفيد باستمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، في منطقةالمدينة المنورة، العلا وتشمل الحناكية- المدينة المنورة والأجزاء المجاورة لها.

وأكدت في تغريدة على “تويتر”، أن الحالة تبدأ الإثنين 1:00 وتنتهي في نفس اليوم الساعة 10:00.

كما أصدرت تنبيها متقدما بنظام الإنذار المبكر، يفيد باستمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، في منطقة نجران تشمل شرورة والأجزاء المجاورة.

روابط ذات صلة

توقعات طقس الغد.. الغبار يضرب 7 مناطق في المملكة

توقعات طقس الغد.. الغبار يضرب 7 مناطق في المملكة

عمليات كتابات العدل ترتفع 12% بعد التحول الرقمي للتوثيق

عمليات كتابات العدل ترتفع 12% بعد التحول الرقمي للتوثيق

“العمل والتنمية الاجتماعية” تطلق مبادرة التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة

“العمل والتنمية الاجتماعية” تطلق مبادرة التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة

مصرع معتمرة سقطت عليها صخرة في مكة

مصرع معتمرة سقطت عليها صخرة في مكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>