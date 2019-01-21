ابوظبي- الوئام:

سيكون أمام خوان أنطونيو بيتزي، مدرب السعودية الكثير من العمل لإصلاح أخطاء فريقه الدفاعية قبل اختبار صعب جاء مبكرًا للغاية أمام اليابان في دور الـ16 لكأس آسيا 2019 اليوم الإثنين الموافق 21-1-2019.

مشاهدة مباراة السعودية ضد اليابان في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وقدم المنتخب السعودي بطل آسيا ثلاث مرات أداءً مقنعًا في فوزه على كوريا الشمالية ولبنان في أول مباراتين له في دور المجموعات، قبل أن يخسر 2-صفر أمام قطر في ختام الدور الأول، بعد سلسلة من الأخطاء الدفاعية الفادحة.

مشاهدة مباراة السعودية ضد اليابان في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وتسبب حصوله على المركز الثاني في مجموعته في مواجهة مبكرة مع اليابان الفائزة باللقب القاري أربع مرات، وأحد المرشحين للتتويج في أول فبراير في أبوظبي.

مشاهدة مباراة السعودية ضد اليابان في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وقال بيتزي، مدرب المنتخب السعودي للصحفيين بعد الهزيمة أمام قطر يوم الخميس الماضي: علينا الآن بدء مرحلة جديدة وهي دور الستة عشر فنحن مستعدون مثل اليابان وأي فريق آخر تأهل لهذا الدور وأعتقد أن علينا التعافي في الأيام المقبلة، وهذا سيسمح لنا بتقديم مباراة جيدة.

مشاهدة مباراة السعودية ضد اليابان في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وأضاف: لم يكن من المفترض أن يظهر خط الدفاع بهذا الشكل.. أستطيع أن أؤكد لكم أن الدفاع لم يكن هو المشكلة الوحيدة.

مشاهدة مباراة السعودية ضد اليابان في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وجاء هدف قطر الأول الذي سجله المعز علي هداف البطولة من سوء فهم بين قلبي الدفاع محمد آل فتيل وعلي البليهي، الذي تسبب أيضًا في ركلة جزاء. وهزّ المعز الشباك مجددًا بضربة رأس وهو غير مراقب تمامًا خلال ركلة ركنية.

مشاهدة مباراة السعودية ضد اليابان في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

ويدرك بيتزي، الذي فاز مع تشيلي بكأس كوبا أمريكا، أن تكرار مثل هذه الأخطاء أمام المنتخب الياباني السريع سيكون له عواقب وخيمة.

مشاهدة مباراة السعودية ضد اليابان في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وأنهت اليابان دور المجموعات بسجل مثالي بلغ ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، رغم أنه تعين عليها تعويض تأخرها في مباراتين من الثلاث أمام تركمانستان وأوزبكستان.

مشاهدة مباراة السعودية ضد اليابان في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وسيعتمد مدربها هاجيمي مورياسو مجددًا على لاعب الوسط جينكي هاراغوتشي، والمهاجم تاكومي مينامينو من أجل استغلال أخطاء منتخب السعودية المبتلى بالإصابات.

مشاهدة مباراة السعودية ضد اليابان في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وينتظر بيتزي تعافي الظهير الأيسر ياسر الشهراني الذي أصيب في الفوز 4-صفر على كوريا الشمالية في مباراة السعودية الافتتاحية؛ ليغيب عن المباراتين التاليتين ضد لبنان وقطر ويشارك حمدان الشمراني بدلًا منه.

مشاهدة مباراة السعودية ضد اليابان في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وكان الشمراني من بين اللاعبين الذين نالوا إشادة من بيتزي رغم الهزيمة أمام قطر وقال مدرب السعودية، الذي فقد أيضًا ثنائي الوسط سلمان الفرج وعبد الله الخيبري قبل يوم واحد على انطلاق البطولة بسبب الإصابة: حمدان قام بعمل جيد دفاعيًا وهجوميًا، وهناك عدد من اللاعبين الشبان يشاركون لأول مرة في بطولة كبيرة.

مشاهدة مباراة السعودية ضد اليابان في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وسيلتقي الفائز من السعودية واليابان مع الأردن أو فيتنام في دور الثمانية في دبي، يوم الخميس المقبل.

مشاهدة مباراة السعودية ضد اليابان في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

موعد مباراة السعودية واليابان والقنوات الناقلة

المباراة: اليابان ضد السعودية دور الـ 16 المباراة رقم 40

الملعب: إستاد نادي الشارقة

الحكم: رفشان إيرماتوف

المعلق : رؤوف خليف

التوقيت: اليوم الإثنين الموافق 21-1-2019 في تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 02:00 بتوقيت مكة المكرمة، 03:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD