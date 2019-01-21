ابوظبي- الوئام:

ستكون أوزبكستان ومدربها الخبير الارجنتيني هكتور كوبر العقبة الأولى أمام طموحات استراليا في أن تكون خامس منتخب يحافظ على لقبه في كأس آسيا لكرة القدم عندما يلتقي المنتخبان اليوم الاثنين الموافق 21-1-2019 في إستاد خليفة بن زايد بمدينة العين في دور الـ16.

مشاهدة مباراة أوزبكستان ضد أستراليا في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

ومنذ انطلاق البطولة عام 1956 نجحت أربعة منتخبات فقط في الحافظ على لقبها وهي كوريا الجنوبية (1956 و1960)، إيران (1968 و1972 و1976)، السعودية (1984 و1988) واليابان (2000 و2004).

مشاهدة مباراة أوزبكستان ضد أستراليا في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وتبدأ استراليا مع انطلاق الأدوار الاقصائية مشوارها الجدي لتحقيق طموحها أمام اوزبكستان التي توعد مدربها كوبر بأنه سيصعب الأمور كثيرا على “سوكروز” رغم أن التاريخ لا يقف في صف فريقه.

مشاهدة مباراة أوزبكستان ضد أستراليا في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

والتقت استراليا وأوزبكستان في ثلاث مناسبات، وكان الفوز من نصيب الأولى في تصفيات كأس العالم 2010 ذهابا 1-صفر وإيابا 2-صفر، وسجلت النتيجة الأكبر باكتساح منافستها 6-صفر في نصف نهائي كأس آسيا 2011.

مشاهدة مباراة أوزبكستان ضد أستراليا في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

لكن كوبر (63 عاما) والذي قاد مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية عام 2017 قبل أن تخسر أمام الدولة المضيفة الكاميرون 1-2، يأمل بتحقيق النجاح نفسه في ثاني بطولة قارية من نوعها يخوضها في مسيرته التدريبية.

مشاهدة مباراة أوزبكستان ضد أستراليا في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وقلل كوبر من النتائج السابقة بين المنتخبين التي تصب لصالح استراليا، وأكد سنحظى بما يكفي من الاحتمالات، وبما يكفي من الفرص، لنتفوق عليهم، وإذا ما أردت التتويج باللقب، فعليك أن تكون مستعدا لمواجهة آي فريقٍ.

مشاهدة مباراة أوزبكستان ضد أستراليا في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وتابع المدرب السابق لفالنسيا الاسباني وانتر ميلان الايطالي استراليا احد الفرق الجيدة في البطولة ومنافس بالغ الصعوبة، وعلينا أن نكون جاهزين لها، والاهم أن نركز على أنفسنا وليس على منافسينا.

مشاهدة مباراة أوزبكستان ضد أستراليا في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وحققت اوزبكستان بداية جيدة في المجموعة السادسة بفوزها على عمان 2-1 وجارتها تركمانستان 4-صفر، قبل أن تخسر في الجولة الأخيرة أمام اليابان 1-2 لتفقد الصدارة وتكتفي بالمركز الثاني.

مشاهدة مباراة أوزبكستان ضد أستراليا في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وأراح كوبر في مباراة اليابان خمسة لاعبين خاضوا لقاء الجولة الثانية أمام تركمانستان، وبدا أن المدرب الارجنتيني يفكر مسبقا بلقاء استراليا التي حصلت على راحة لمدة يومين أكثر من فريقه.

مشاهدة مباراة أوزبكستان ضد أستراليا في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وقال كوبر: نعم لديها (استراليا) وقت إضافي للتعافي، لكن ليس هناك فرق كبير في ذلك، لا يوجد عذر لنا.

مشاهدة مباراة أوزبكستان ضد أستراليا في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

ومنذ مشاركته الأولى في 1996 عندما ودع الدور الأول، بلغ منتخب أوزبكستان ربع النهائي على الأقل في خمس مشاركات وحل رابعا في 2011.

مشاهدة مباراة أوزبكستان ضد أستراليا في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

من جهته، يأمل غراهام ارنولد مدرب استراليا والذي يقود بلاده للمرة الثانية في كأس آسيا، أن يحقق نتيجة أفضل من التي حققها في 2007 عندما ودع”سوكوروس” تلك النسخة التي أقيمت بمشاركة 16 منتخبا من أول دور إقصائي( ربع النهائي) بالخسارة أمام اليابان بركلات الترجيح.

مشاهدة مباراة أوزبكستان ضد أستراليا في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وكانت نسخة 2007 المشاركة الأولى لاستراليا في كأس آسيا بعد عام من انضمامها لأسرة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم.

مشاهدة مباراة أوزبكستان ضد أستراليا في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وأثبتت خسارة استراليا أمام الأردن صفر-1 ثم الفوز على سوريا بصعوبة 3-2 في النسخة الحالية، وصعودها إلى دور الـ16 في المركز الثاني للمجموعة الثانية خلف “النشامى” انه لا توجد مباريات سهلة في البطولة القارية.

مشاهدة مباراة أوزبكستان ضد أستراليا في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وتأمل استراليا في أن تمدد إقامتها في البطولة حتى يكون هناك فرصة لمشاركة نجمها ماثيو ليكي جناح هرتا برلين الألماني، والذي ضمه ارنولد إلى التشكيلة النهائية رغم إصابته القوية في ركبته وابتعاده عن الملاعب منذ ديسمبر.

مشاهدة مباراة أوزبكستان ضد أستراليا في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وخاض ليكي (27 عاما) أول جلسة تدريبية كاملة مع استراليا الجمعة، ويحوم الشك حول الدفع به في مباراة اوزبكستان، على ان يكون متوفرا في الادوار المقبلة في حال تأهل منتخب بلاده.

مشاهدة مباراة أوزبكستان ضد أستراليا في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

موعد مباراة أوزبكستان واستراليا والقنوات الناقلة

المباراة: أستراليا ضد أوزبكستان دور الـ 16 المباراة رقم 41

الملعب: إستاد خليفة بن زايد – بنادي العين

الحكم: عبد الرحمن الجاسم

المعلق : علي محمد علي

القنوات الناقلة:

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