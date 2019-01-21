ابوظبي- الوئام:

لم تقنع الإمارات المشجعين بعد بقدرتها على إحراز لقب كأس آسيا 2019 بعد فوز واحد بشق الأنفس في ثلاث مباريات لكن الظروف تبدو مهيأة للوصول إلى دور الثمانية عندما تواجه قرغيزستان في دور الـ16 اليوم الاثنين الموافق 21-1-2019.

مشاهدة مباراة الإمارات وقيرغيزستان بث مباشر في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وتعادلت الإمارات مع البحرين وتايلاند 1-1 بينما فازت في الجولة الثانية 2-صفر على الهند بعد تألق واضح من الحارس خالد عيسى.

مشاهدة مباراة الإمارات وقيرغيزستان بث مباشر في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وبعد تصدر المجموعة الأولى بخمس نقاط وجدت الإمارات نفسها في مواجهة تبدو سهلة مع قرغيزستان التي حققت فوزا واحدًا، مثل أصحاب الأرض، بنتيجة 3-1 على الفلبين لتتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

مشاهدة مباراة الإمارات وقيرغيزستان بث مباشر في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وقال الإيطالي ألبرتو زاكيروني، مدرب الإمارات: أدرك أن الجمهور ليس راضيًا ونأمل أن نقدم أداءً أفضل في المباريات المقبلة ونستغل عاملي الأرض والجمهور.. لدينا حلول وسنستغلها.

مشاهدة مباراة الإمارات وقيرغيزستان بث مباشر في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وتنتظر الجماهير الإماراتية من زاكيروني أن يكرر ما فعله منذ ثماني سنوات عندما قاد اليابان لإحراز لقب كأس آسيا لكنه يحتاج بكل تأكيد إلى تطوير الأداء كثيرًا.

مشاهدة مباراة الإمارات وقيرغيزستان بث مباشر في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

ولم يهتم زاكيروني، عند حسم التأهل وقبل استكمال باقي حسابات صاحب المركز الثالث، باسم منافسه وقال: لم يخطر ببالي التفكير في المنافس القادم لكن همي الوحيد أداء منتخب الإمارات وتطوره.

مشاهدة مباراة الإمارات وقيرغيزستان بث مباشر في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وقال: همي الوحيد أن يتطور أداء الفريق تدريجيًّا ويكون حاضرًا بقوة ويسعد الجماهير الإماراتية في دور الستة عشر.

مشاهدة مباراة الإمارات وقيرغيزستان بث مباشر في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

ومن المتوقع أن يستمر زاكيروني في الاعتماد على الهداف علي مبخوت لقيادة الهجوم ومن خلفه الثنائي خلفان مبارك وإسماعيل الحمادي بينما تطلب وسائل إعلام محلية أن يلعب بأسلوب هجومي أكبر بوجود أحمد خليل أيضًا.

مشاهدة مباراة الإمارات وقيرغيزستان بث مباشر في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وأشار المدرب الإيطالي: مع الأسف كل المنتخبات المنافسة تلعب بتكتل دفاعي وتعتمد على الهجمات المرتدة وحتى بهذه الطريقة لم تنجح المنتخبات المنافسة في صناعة الكثير من الفرص أمامنا.

مشاهدة مباراة الإمارات وقيرغيزستان بث مباشر في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

واستقبلت الإمارات هدفين في ثلاث مباريات وسيكون الخط الخلفي مطالبًا بالكثير للحد من خطورة فيتالي لوكس، مهاجم قرغيزستان، الذي سجل ثلاثة أهداف في شباك فيتنام.

مشاهدة مباراة الإمارات وقيرغيزستان بث مباشر في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وقال ألكسندر كريستينين، مدرب قرغيزستان: يجب أن نهنئ فيتالي على تسجيل ثلاثة أهداف وقبل أن يسجل هذه الأهداف كان يقدم مستويات جيدة رغم عدم نجاحه في التسجيل.

مشاهدة مباراة الإمارات وقيرغيزستان بث مباشر في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وإذا بلغت الإمارات دور الثمانية فإنها ستصبح بكل تأكيد على موعد مع مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام أستراليا، حاملة اللقب أو أوزبكستان.

مشاهدة مباراة الإمارات وقيرغيزستان بث مباشر في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان والقنوات الناقلة

المباراة: الإمارات ضد قيرغيزستان دور الـ 16 المباراة رقم 42

الملعب: إستاد مدينة زايد الرياضية

الحكم: فو مينغ

المعلق : حسن العيدروس

التوقيت: تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة:

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