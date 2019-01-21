روما- الوئام:

تجرى مساء اليوم الاثنين الموافق 19-1- 2019 مباراة ايه سي ميلان وجنوى ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

مشاهدة مباراة ميلان وجنوى بث مباشر في الدوري الايطالي

وتحدث المدير الفني الإيطالي جينارو جاتوزو، عن مواجهة جنوى المرتقبة لميلان الذي يخوض أولى مواجهات الدور الثاني من الدوري الإيطالي، أمام جنوى في المراتسي وعينه على تحقيق الفوز للاقتراب من المركز الرابع.

مشاهدة مباراة ميلان وجنوى بث مباشر في الدوري الايطالي

جاتوزو بدأ حديثه عن مباراة السوبر الإيطالي، والتي انتهت بالخسارة بهدف نظيف من يوفنتوس، والتتويج باللقب الثامن للسيدة العجوز: أعتقد أن الفريق قدم أداء جيد، لقد فعلنا أفضل ما لدينا في المباراة، والآن أريد أن أرى نفس الروح أمام جنوى.

مشاهدة مباراة ميلان وجنوى بث مباشر في الدوري الايطالي

واستبعد جينارو جاتوزو المدير الفني لنادي ميلان، المهاجم الارجنتيني جونزالو هيجواين من قائمة مباراة جنوى المحدد لها اليوم الاثنين بملعب “لويجي فيراريس”، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

مشاهدة مباراة ميلان وجنوى بث مباشر في الدوري الايطالي

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ميلان بموقع “تويتر”، قائمة الفريق لمباراة جنوى والتي جاءت خالية من جونزالو هيجواين وسط توقعات بانتقال اللاعب لصفوف تشليسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مشاهدة مباراة ميلان وجنوى بث مباشر في الدوري الايطالي

قائمة ميلان في مباراة اليوم جاءت كالتالي، نطونيو دوناروما، جيانلويجي دوناروما، بيبي رينا، أباتي، كونتي، لاكسالت، موساكيو، رودريجيز، سيميتش، سترينيتش، زاباتا، باكايوكو، بيرتولاتشي، ماوري، مونتوليفو، باكيتا، توراسي، بوريني، كالهانجولو، كاستييخو، كوتروني، سوسو، تسادجوت.

مشاهدة مباراة ميلان وجنوى بث مباشر في الدوري الايطالي

ويحتل ميلان المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 31 نقطة، بينما يحتل جنوى المركز الـ 14 برصيد 20 نقطة.

مشاهدة مباراة ميلان وجنوى بث مباشر في الدوري الايطالي

موعد مباراة ميلان وجنوى في الدوري الايطالي

البطولة : الدوري الايطالي

المباراة: جنوى ضد ميلان الأسبوع: 20 مباراة إياب

الملعب: ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي)

الحكم: دانيلي أورساتو

المعلق : جواد بده

التوقيت: اليوم الاثنين الموافق 21-1-2019 في تمام الساعة الثانية ظهراً.

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