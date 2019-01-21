روما- الوئام:

يفتح ملعب آليانز بتورينو أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين يوفنتوس كييفو، وذلك اليوم الإثنين 21 يناير 2019 ميلادياً الموافق 15 جمادى الأولى 1440 هجرياً في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي 2018-19.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد كييفو بث مباشر في الدوري الايطالي

حصد البيانكونيري كأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على فريق ميلان بهدف دون رد أحرزه نجم الفريق كريستيانو رونالدو، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد كييفو بث مباشر في الدوري الايطالي

أما في الدوري فيظل الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة وبفارق 9 نقاط عن نابولي صاحب الوصافة، فبعد مرور 19 جولة لم يتلق الفريق أي خسارة حتى الآن في الدوري الإيطالي، لكن تعادلوا في مباراتين فقط.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد كييفو بث مباشر في الدوري الايطالي

ويعيش كييفو أيامًا لا يحسد عليها حتى الآن، يتزيل الفريق جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 8 نقاط، وكانت آخر مباريات الفريق أمام فريق فروزينوني الذي يمتلك عشر نقاط في المركز التاسع عشر، وانتهت بفوز الأول بهدف دون رد في الجولة الماضية، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 19 مباراة، لم يستطع تحقيق الانتصار سوى في مباراة واحدة، وتعادل في 8 مباريات، وتلقوا عشر هزائم.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد كييفو بث مباشر في الدوري الايطالي

يغيب عن يوفنتوس في اللقاء ضد كييفو الرباعي خوان كوادرادو، أندريا بارتزالي، ماريو ماندجوكيتش، مهدي بن عطية، ولن يفتقد البيانكونيري أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد كييفو بث مباشر في الدوري الايطالي

موعد مباراة يوفنتوس وكييفو في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

المباراة: يوفنتوس – كييفو

الملعب: استاد آليانز بتورينو

الموعد: الإثنين 21 يناير 2019،15 جمادى الأولى 1440 هجريًا،21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة:

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Gol TV spain

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beIN SPORTS MAX 4 FR

Ziggo Sport Voetbal

Eleven Sports 1 HD

Eleven Sports 1 Belgium