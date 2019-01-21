الرياض- الوئام:

يستضيف فريق الهلال في السابعة مساء اليوم الاثنين الموافق 21-1-2019 فريق الفيصلي في دور الــ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال وتقام المباراة على استاد جامعة الملك سعود.

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين

وربما سيكون الملايين من عشاق الزعيم داخل المملكة وخارجها على موعد مع اللقاء المثير خاصة وأن نتيجة اللقاء يأتي في مرحلة خروج المغلوب، مما يجعل الخسارة خلال مباريات الكأس بمثابة خسارة بطولة.

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين

ويحاول الهلال تحقيق الانتصار بهذه المواجهة لحجز مكان مبكر في الدور الثمانية من المسابقة

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين

ويدخل الهلال المباراة بتشكيلة تضم كل من : حراسة المرمى: الحبسي، خط الدفاع: كادش – بوتيا – جحفلي – البقعاوي، خط الوسط: كنو – إدواردو – العابد، وفي الهجوم: سوريانو – كاريلو – غوميز.

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين

موعد مباراة الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين

البطولة: كأس خادم الحرمين الشريفين

المباراة: الهلال ضد الفيصلي

الملعب: استاد جامعة الملك سعود بالرياض

التوقيت: تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

السعودية الرياضية

KSA SPORTS1