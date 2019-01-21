الرياض- الوئام:

يفتح ملعب الملك سلمان أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين النصر والفيحاء، وذلك اليوم الإثنين الموافق 21 يناير 2019، الموافق 15 جمادى الأولى 1440 هجريًا في إطار منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين

صعد العالمي لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه على فريق الأنصار بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين

أما في الدروي فيحتل الفريق المركز الثاني برصيد 34 نقطة خلف المتصدر الهلال، فبعد مرور 15 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في أربع وتلقى هزيمتين فقط.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين

استهل الفيحاء مشواره في الكأس من دور الـ64 وصعد إلى الدور المقبل على حساب فريق الشهد بعدما تغلب عليه بنتيجة (6-2)، ثم قابل وج في دور الـ32 وتخطاه بهدف مقابل لاشيء.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين

ويقدم الفريق مستويات غير طيبة حتى الآن الدوري السعودي، ويحتل المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، فحتى الآن بعد أن خاض الفريق 16 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في ثلاث، وخسر في تسع مواجهات.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين

سيفتقد العالمي النيجيري أحمد موسى في المباراة ضد الفيحاء الأنصار، أيضًا سيغيب الخماسي وليد عبد الله، عمر هوساوي، سلطان الغنام، يحيى الشهري وإبراهيم غالب، وذلك بسبب مشاركتهم مع المنتخب السعودي في كأس آسيا 2019.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين

سيبدأ عوض خميس في مركز الظهير الأيسر ونايف الماس في قلب الدفاع لغياب الغنام وهوساوي لمشاركتهما مع الأخضر في الكأس الأهم في القارة الصفراء، أما نواف الفرشان فسيكون هو الخيار المتاح في مركز الجناح لغياب موسى والشهري وفي الأمام سيتواجد عبد الرزاق حمد الله.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين

موعد مباراة النصر ضد الفيحاء والقنوات الناقلة

البطولة: كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال

المباراة: النصر ضد الفيحاء

الملعب: استاد الملك سلمان

الموعد: اليوم الإثنين 21 يناير 2019،15 جمادى الأولى 1440 هجريًا،17:15 بتوقيت مصر، 18:25 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة:

KSA SPORT