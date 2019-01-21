التعليقات: 0

تكون ذات حكم ذاتي

ملايين الفلبينيين يصوتون لإقامة منطقة مسلمة جديدة

ملايين الفلبينيين يصوتون لإقامة منطقة مسلمة جديدة
weam.co/568577
مانيلا- الوئام:

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم في المنطقة الواقعة في جنوبي الفلبين، التي دمرتها الصراعات، وسط إجراءات أمنية مشددة لإجراء استفتاء للتصديق على قانون إقامة منطقة مسلمة جديدة ذات حكم ذاتي.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات في الفلبين (كوميليك) إن أكثر من 83ر2 مليون ناخب مسجل في خمس مقاطعات ومدينتين في منطقة مينداناو الجنوبية من حقهم التصويت في الاستفتاء الذي سيستمر حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر اليوم بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش).

و ستجري جولة ثانية في السادس من فبراير المقبل في مقاطعتين أخريين في مينداناو.وقال المتحدث باسم “كوميليك” جيمس جيمينيز إنه سيتم فرز الأصوات يدويًا ومن المتوقع الإعلان عن النتائج بعد أربعة أيام.

روابط ذات صلة

علماء أفريقيا: المملكة هي المرجعية الروحية والعلمية للمسلمين

علماء أفريقيا: المملكة هي المرجعية الروحية والعلمية للمسلمين

رئيس الفلبين يعترف بـ«فضيحة» ومطالبات بالتنحي

رئيس الفلبين يعترف بـ«فضيحة» ومطالبات بالتنحي

20 قتيلاً جراء انهيارات أرضية وفيضانات شرق الفلبين

20 قتيلاً جراء انهيارات أرضية وفيضانات شرق الفلبين

زلزال قوي يضرب جنوب الفلبين

زلزال قوي يضرب جنوب الفلبين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>