غارات إسرائيلية جديدة على الحرس الثوري في سوريا

دمشق- الوئام:

قال الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، إنه يقصف أهدافاً لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا، وحذر القوات السورية من مغبة شن هجوم على الأراضي، أو القوات الإسرائيلية.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن مصدر عسكري، أن إسرائيل شنت هجوماً مكثفاً وعبر موجات متتالية بالصواريخ الموجهة لكن وسائط الدفاع الجوي السورية دمرت معظم الأهداف المعادية.

وقال شهود عيان في دمشق إنهم سمعوا دوي انفجارات هائلة في السماء ليلاً. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه ضرَبَ “أهدافاً تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا”، وحذر في الوقت نفسه سوريا “من محاولة استهداف الأراضي أو القوات الإسرائيلية”، دون تفاصيل عن الضربات.

ويتولى فيلق القدس مسؤولية عمليات الحرس الثوري الإيراني في الخارج.وجاءت الضربات بعد هجمات عبر الحدود يوم الأحد قالت سوريا إنها تصدت فيها لهجوم جوي إسرائيلي، في حين قالت إسرائيل إنها اعترضت صاروخا أطلق على مرتفعات الجولان.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لدينا سياسة راسخة تتمثل في قصف التحصينات الإيرانية في سوريا، وإلحاق الضرر بكل من يحاول إيذاءنا.

وأقر نتنياهو الأسبوع الماضي بهجوم إسرائيلي على ما وصفه مستودع أسلحة إيراني في سوريا حيث تقدم طهران دعماً حيوياً لدمشق.

وقال لمجلس وزرائه إن إسرائيل نفذت مئات الهجمات في سنوات الحرب السورية للحد من قدرة إيران وجماعة حزب الله الإيرانية حليفتها.