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على محلات بيع الحلويات والمعجنات

“توطين وظائف نجران” تنفذ جولات تفتيشية للتأكد من الالتزام بالنظام

“توطين وظائف نجران” تنفذ جولات تفتيشية للتأكد من الالتزام بالنظام
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الوئام - متابعات

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، جولات تفتيشية على محلات بيع الحلويات والمعجنات بمدينة نجران.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، عبد الله محمد الدوسري، أن الجولات التفتيشية تأتي بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

مبينا أن اللجنة قامت بحصر 16 محل بيع حلويات كان يعمل فيها 32 موظف سعودي و 12 موظفة سعودية، وعدد 17 وافد أجنبي، وبلغت نسبة التوطين في النشاط نسبة 70% إلى 30%، وجميع تلك المحلات التي تم حصرها ملتزمة بنسب التوطين.

وأكج الدوسري مواصلة فرق التفتيش بمكتب العمل بنجران والمحافظات التابعة لها أعمالها الميدانية لمتابعة تطبيق قرارات توطين الوظائف في الأنشطة المستهدفة بالتوطين.

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