نسائي “خيركم” يحتفي بالمتأهلات في مسابقة خادم الحرمين الشريفين

جدة - الوئام - هاني الثبيتي:

احتفى القسم النسائي بجمعية خيركم بجدة، في حفل اختتام فعاليات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة، بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم المشاركة في المسابقة، والفائزات والمتأهلات إلى التصفيات النهائية في المسابقة على مستوى المملكة.

وقالت مديرة مراكز الإشراف بالقسم النسائي بخيركم، الأستاذة أمينة الرحيلي، في كلمتها خلال الحفل : تتلألأ سماء خيركم اليوم فرحًا وابتهاجًا بتكريم حافظات كتاب الله لجائزة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ونسأل الله أن يديم على هذا الصرح الشامخ فضله وكرمه ويزيده تكريمًا وتشريفًا بتخريج الحافظات على مدى أعوامٍ عديدة وأن يحفظ بلاد الحرمين منارًا يشع ضياء بالقرآن.

فيما هنأت الرحيلي الفائزات في المسابقة والتي تأهلت منهن ست حافظات إلى التصفيات النهائية في المسابقة على مستوى المملكة والتي تقام في الرياض.

تخلل الحفل الخطابي والذي أقيم بمناسبة ختام المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم على مستوى مكة المكرمة العديد من الكلمات التحفيزية.

فيما أعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزات المتأهلات إلى المرحلة النهائية من المسابقة على مستوى المملكة وهنّ من جمعية خيركم الطالبة سارة علي بابعير، التي حصلت على المركز الأول في الفرع الأول، وغيداء خالد وصفي الفائزة بالمركز الأول في الفرع الثاني، وريم ماهر المدني الفائزة بالمركز الأول في الفرع الثالث.

ومن جمعية القرآن بمكة حصدت الطالبة عائشة سودان الزهراني المركز الثاني في الفرع الثاني، ومروة فؤاد الحسن التي نالت المركز الأول في الفرع الرابع، بينما ذهب المركز الأول في الفرع الخامس لجمعية القرآن بتربة عبر الطالبة تغريد عبده تركي.