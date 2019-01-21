رسمياً: لاعب الهلال عمر خربين إلى بيراميدز المصري

الرياض- الوئام:

أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي إعارة لاعبها الدولي السوري عمر خربين إلى نادي بيراميدز المصري لمدة 6 أشهر، بناءً على رغبة اللاعب في الانضمام إلى الدوري المصري.

وغرد الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي على تويتر، اليوم الإثنين: بناء على رغبة المحترف السوري عمر خربين، وقعت إدارة النادي اتفاقية إعارته إلى نادي بيراميدز المصري لمدة ستة أشهر.

ونشر رئيس مجلس إدارة نادي بيراميدز، تركي آل الشيخ، صورة للاعب السوري على حسابه على فيس بوك، مؤكداً إتمام الصفقة، في الوقت الذي أعلن الحساب الرسمي للنادي، عن الصفقة سادس صفقات بيراميدز في يناير.. المهاجم السوري عمر خربين.

ويلتقي فريقا الزمالك وبيراميدز الخميس المقبل، في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع بالدوري المحلي، إذ يتصدر “الملكي المسابقة برصيد 41 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بفارق 3 نقاط.