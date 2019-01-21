التعليقات: 0

لمدة ستة أشهر

رسمياً: لاعب الهلال عمر خربين إلى بيراميدز المصري

رسمياً: لاعب الهلال عمر خربين إلى بيراميدز المصري
weam.co/568608
الرياض- الوئام:

أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي إعارة لاعبها الدولي السوري عمر خربين إلى نادي بيراميدز المصري لمدة 6 أشهر، بناءً على رغبة اللاعب في الانضمام إلى الدوري المصري.

وغرد الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي على تويتر، اليوم الإثنين: بناء على رغبة المحترف السوري عمر خربين، وقعت إدارة النادي اتفاقية إعارته إلى نادي بيراميدز المصري لمدة ستة أشهر.

ونشر رئيس مجلس إدارة نادي بيراميدز، تركي آل الشيخ، صورة للاعب السوري على حسابه على فيس بوك، مؤكداً إتمام الصفقة، في الوقت الذي أعلن الحساب الرسمي للنادي، عن الصفقة سادس صفقات بيراميدز في يناير.. المهاجم السوري عمر خربين.

ويلتقي فريقا الزمالك وبيراميدز الخميس المقبل، في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع بالدوري المحلي، إذ يتصدر “الملكي المسابقة برصيد 41 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بفارق 3 نقاط.

روابط ذات صلة

جيسوس: وجدت في السعودية أموراً لا تواكب تطور كرة القدم

جيسوس: وجدت في السعودية أموراً لا تواكب تطور كرة القدم

16 فبراير موعداً للقاء الهلال السعودي والاتحاد السكندري بكأس زايد

16 فبراير موعداً للقاء الهلال السعودي والاتحاد السكندري بكأس زايد

برشلونة يعلق على انتقال سوريانو للهلال

برشلونة يعلق على انتقال سوريانو للهلال

مدرب الهلال: لهذا السبب تعثرنا أمام الفيصلي

مدرب الهلال: لهذا السبب تعثرنا أمام الفيصلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>