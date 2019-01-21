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رغم تباطؤ الاقتصاد

النفط يبلغ أعلى مستوى في 2019 بفعل الاستهلاك الصيني

النفط يبلغ أعلى مستوى في 2019 بفعل الاستهلاك الصيني
weam.co/568612
الوئام - وكالات

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ بداية العام، اليوم، بعدما أظهرت بيانات أن معدلات استهلاك المصافي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، قفزت إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي على الرغم من تباطؤ الاقتصاد.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.77 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش، بارتفاع سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1%، عن التسوية السابقة.

وكان برنت ارتفع في وقت سابق فوق 63 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2019.

وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.92 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 12 سنتا أو 0.2%. وتجاوز الخام الأمريكي في وقت سابق 54 دولارا للبرميل للمرة الأولى هذا العام.

وأظهرت البيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء الصيني يوم الاثنين أن معدل استهلاك المصافي من الخام بلغ مستوى قياسيا عند 603.57 مليون طن في 2018، أو ما يعادل 12.1 مليون برميل يوميا، بارتفاع نسبته 6.8% عن العام السابق.

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