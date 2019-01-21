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عشرون سنة تبدأ من إيداع طلب براءة الاختراع

هذه هذه مدة الحماية لمجالات الملكية الفكرية في المملكة

هذه هذه مدة الحماية لمجالات الملكية الفكرية في المملكة
weam.co/568614
الرياض- الوئام:

أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عبر موقعها الرسمي saip.gov.sa عن مدة الحماية لمجالات الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، وأكدت الهيئة أن مدة حماية براءات الاختراع في المملكة هي عشرون سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع، أما العلامات التجارية فمدة حمايتها عشر سنوات من تاريخ التسجيل وتكون قابلة للتمديد.

أما فيما يخص حق المؤلف فمدة الحماية له تكون دائمة مع حياة المؤلف وتستمر خمسين سنة بعد وفاته، أما شهادة النموذج الصناعي، وكذلك شهادة التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة فتبدأ الحماية لها من تاريخ إيداع الطلب ولمدة عشر سنوات، وبالنسبة للأصناف النباتية فمدة حمايتها عشرون سنة تبدأ من تاريخ إيداع الطلب للبراءة النباتية، أما بالنسبة للأشجار والكروم فمدة حمايتها خمس وعشرون سنة.

الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تهدف إلى تنظيم مجالات المُلكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

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