فريق طبي ينجح في إنقاذ مريض توقف قلبه 15 دقيقة

الرياض ـ الوئام ـ محمد السويهري:

نجح فريق طبي، بمستشفى عفيف العام، في إنقاذ حياة مريض بعد توقف قلبه لمدة 15 دقيقة، حيث نقل المريض إلى طوارئ مستشفى عفيف العام، إثر جلطه قلبية بالشريان التاجي أدت إلى إصابته بسكتة قلبية.

وعند وصوله المستشفى سارع الفريق الطبي لإسعافه على الفور بعمل إنعاش قلبي رئوي متقدم لمدة 15 دقيقه دقيقة كاملة، وتمت استجابة عضلة القلب بعد ذلك، ونقل بعدها المريض للعناية الفائقة، إلى أن تحسنت حالته تدريجيا.

وجرى فصل جهاز التنفس الصناعي في اليوم التالي بعد إستعادة المريض وعيه كاملا، وتماثله للشفاء، خلال أقل من 5 أيام وخروجه من المستشفى.