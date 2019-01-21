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يعاني من تشوهات بالقلب

جراحة دقيقة للحفاظ على أمعاء خديج بـ”ولادة نجران”

جراحة دقيقة للحفاظ على أمعاء خديج بـ”ولادة نجران”
weam.co/568648
الرياض ـ الوئام ـ محمد السويهري:

نجح فريق طبي، بمستشفى الولادة والأطفال بنجران، في إجراء عملية عاجلة ودقيقة لمولود خديج وزنه 1700 جرام يعاني من تشوهات بالقلب.

وقالت الصحة في نجران إنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أن المولود يعاني من فتقين إربيين أحدهما مختنق وهو إستدعى التدخل الجراحي حيث إستطاع الفريق الطبي بحمد الله وتوفيقه إنقاذ أمعاء الطفل وخصيته اليسرى التى كانت على وشك التنخر وتحسنت حالة الطفل وهو الآن بحاله ممتازة ويتغذى بصوره طبيعية.

ويعد مستشفى الولادة والأطفال مركزا مرجعيا لجراحات حديثي الولادة والأطفال، كما أن وحدة حديثي الولادة بالمستشفى تعد مركزا لإستقبال الخدج من المواليد لعلاجهم وتقديم الرعاية الطبية والتمريضية لهم.

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