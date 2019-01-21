جراحة ناجحة تنهي معاناة مريضة من جحوظ بالعينين

حفر الباطن - الوئام - محمد السويهري:

أنهى الفريق الطبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حفرالباطن المركزي، معاناة مريضة، تشكو من جحوظ في العينين، وصداع، مع انسداد تام في التنفس.

وأخضع الفريق الطبي المريضة لإجراء الأشعة المقطعية، وتبين وجود إلتهابات متقدمة في الجيوب الأنفية ناتجه عن فطريات مما أدى إلى تآكل في عظمة حاجز العين وقاع الجمجمة والدخول على العين وهو ما تسبب في جحوظ مقلة العين وتباعد المسافة بينهم.

وقد أدخلت المريضة مباشرة للعمليات كحالة طارئة حيث تم عمل تنظيف كامل للجيوب الأنفية وإزالة الالتهابات الفطرية، وأستغرق وقت العملية 7 ساعات.

وفي اليوم التالي تحسن جحوظ العينين والنفس وتحسن في الصداع

ثم خرجت المريضة بصحة جيدة ولله الحمد مع متابعتها في العيادات الخارجية.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.