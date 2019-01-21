اتحاد المهنيين السودانيين يدعو إلى استمرار المظاهرات بالخرطوم وأم درمان

الوئام - وكالات

دعا اتحاد المهنيين السودانيين، الذي يقود الحركة الاحتجاجية، إلى تظاهرات جديدة، على مدى أيام عدة، خلال الأسبوع المقبل، ويتوقع أن تشهد العاصمة الخرطوم وأم درمان تجدد الاحتجاجات، اليوم، وخلال الأيام المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، قال الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الأحد، خلال كلمة ألقاها أثناء زيارة إلى ولاية النيل الأبيض، إنه يوجد مندسون بين صفوف المتظاهرين يقومون بعمليات قتل لإثارة الفوضى في البلاد. موردا أن “قوى معادية للإسلام تتآمر على الاستقرار في السودان”، محذراً “الشباب من المتاجرة بهم”.

وأشار البشير إلى وجود عناصر مندسة داخل المظاهرات تقوم بقتل المتظاهرين باستخدام “أسلحة لا يملكها الجيش أو الشرطة”. وأضاف أن “الطبيب الذي قُتل في الخرطوم مؤخرا سقط ضحية بعض المندسين في التظاهرات”.

كما كشف عن “اعتقال عناصر تابعة لحركة متمردة في دارفور”، موضحاً أن تلك العناصر اعترفت خلال التحقيقات بقتل المتظاهرين.