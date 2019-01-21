جدة: إزالة 1000 حظيرة أغنام وأكشاك عمالة مخالفة جنوبي المحافظة

الوئام - متابعات

أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة بمشاركة شرطة البلدية ولجنة التعديات وإدارة المسالخ, أكثر من 1000 حظيرة أغنام شرق حي الفضيلة جنوبي المحافظة، ضمن جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس ممدوح اللحياني, أن جهود البلدية في الموقع أسفرت عن إزالة أكشاك وعشش لعمالة مخالفة تمارس رعي الأغنام في المنطقة, كما جرى مصادرة 63 رأساً من الماشية عن طريق إدارة المسالخ, وتم حجز ثمان مركبات تمارس ببيع الأعلاف.

لافتاً إلى أن الموقع وبالتنسيق مع الجهات المختصة يشهد جولات ميدانية متواصلة لمنع المخالفات ومظاهر التلوث ولتحسين المشهد الحضري على الطرق، وكذلك في الأراضي المفتوحة وداخل الأحياء.

وثمن اللحياني تعاون السكان في الحد من هذه المظاهر السلبية بعدم التعامل مع المخالفين وبالإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلاغات بلدي 940.