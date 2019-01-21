التعليقات: 0

بحضور مدير عام المتابعة بالوزارة 

تنمية مهارات 39 مشرفاً ومشرفة قضايا بالطائف

تنمية مهارات 39 مشرفاً ومشرفة قضايا بالطائف
weam.co/568673
الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

افتتح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ورشة عمل مهارات التعامل مع القضايا والتي تستهدف منسوبي ومنسوبات إدارة المتابعة للبنين والبنات والشؤون القانوينة وتستمر لمدة يومين بفندق اوالف بحضور مدير عام المتابعة بالوزارة فايز بن منصور العنزي .

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات 39 مشرف ومشرفة قضايا ومفتشين إداريين ومفتشات وباحثين وقانونيين وموظفين بالإدارة وتطوير امكاناتهم في كيفية التعامل مع القضايا بمختلف أنواعها وتوضيح الطرق المثلى للتعامل معها نظاميا وقانوينا ومعالجتها بالشكل الصحيح.

وفيما رحب المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي بمدير عام المتابعة بالوزارة فائز العنزي أكد على أهمية البرنامج ودورها في معالجة القضايا والتعامل معها.

وإكساب المتدربين المهارات اللازمة في التعامل مع القضايا ، متمنيا أن تحقق الورشة أهدافها المنشودة. وقدم اللهيبي شكره وتقديره لمدير عام المتابعة ومرافقيه وكذلك منسوبي ومنسوبات إدارة المتابعة للبنين والبنات والشؤون القانونية ومشروع وفاق على حضورهم وتفاعلهم مع البرنامج متمنيا للجميع التوفيق.

روابط ذات صلة

تعليم الطائف: نقل 8 حالات خاصة داخلياً

تعليم الطائف: نقل 8 حالات خاصة داخلياً

وفاة طالبة في فترة الفسحة.. و”التعليم” تكشف التفاصيل

وفاة طالبة في فترة الفسحة.. و”التعليم” تكشف التفاصيل

تعليم الطائف: فتح حركة النقل لمن أكمل ٦ سنوات من القادة والوكلاء

تعليم الطائف: فتح حركة النقل لمن أكمل ٦ سنوات من القادة والوكلاء

إلزام المدارس الأهلية والأجنبية بالإعلان عن وظائفها في “بوابة العمل”

إلزام المدارس الأهلية والأجنبية بالإعلان عن وظائفها في “بوابة العمل”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>