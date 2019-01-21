تنمية مهارات 39 مشرفاً ومشرفة قضايا بالطائف

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

افتتح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ورشة عمل مهارات التعامل مع القضايا والتي تستهدف منسوبي ومنسوبات إدارة المتابعة للبنين والبنات والشؤون القانوينة وتستمر لمدة يومين بفندق اوالف بحضور مدير عام المتابعة بالوزارة فايز بن منصور العنزي .

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات 39 مشرف ومشرفة قضايا ومفتشين إداريين ومفتشات وباحثين وقانونيين وموظفين بالإدارة وتطوير امكاناتهم في كيفية التعامل مع القضايا بمختلف أنواعها وتوضيح الطرق المثلى للتعامل معها نظاميا وقانوينا ومعالجتها بالشكل الصحيح.

وفيما رحب المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي بمدير عام المتابعة بالوزارة فائز العنزي أكد على أهمية البرنامج ودورها في معالجة القضايا والتعامل معها.

وإكساب المتدربين المهارات اللازمة في التعامل مع القضايا ، متمنيا أن تحقق الورشة أهدافها المنشودة. وقدم اللهيبي شكره وتقديره لمدير عام المتابعة ومرافقيه وكذلك منسوبي ومنسوبات إدارة المتابعة للبنين والبنات والشؤون القانونية ومشروع وفاق على حضورهم وتفاعلهم مع البرنامج متمنيا للجميع التوفيق.