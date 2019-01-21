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اليابان تتقدم بالهدف الأول في شباك الأخضر

اليابان تتقدم بالهدف الأول في شباك الأخضر
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الوئام- متابعات

أحرز المنتخب الياباني الهدف الأول في شباك الأخضر عن طريق اللاعب تاكيهيرو تومياسو في الدقيقة 19 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس آسيا.

ودخل الأخضر، اللقاء بطموح عالية لتجاوز عقبة المنتخب الياباني، معتمدا على أبرز أسلحته النجم سالم الدوسري، في حين دخلت اليابان، المواجهة منتشية بأدائها في الدور الأول الذي حققت فيه العلامة الكاملة بتسع نقاط.

وضم تشكيل الأخضر: محمد العويس، الدفاع: علي آل بليهي، محمد البريك، عبدالعزيز البيشي، ياسر الشهراني، الوسط: عبد الله عطيف، محمد الفتيل، حسين المقهوي، سالم الدوسري، هتان باهبري، الهجوم: فهد المولد.

فيما دخل اليابان اللقاء بتشكيلة مكون من: شويتشي غوندا، الدفاع: مايا يوشيدا، هيروكي ساكاي، يوتو ناغاتومو، تاكيهيرو تومياسو، الوسط: غينكي هاراغوتشي، واتارو إيندو، غاكو شيباساكي، الهجوم: ريتسو دوان، تاكومي مينامينو، يوشينوري موتو.

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