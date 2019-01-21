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“الجوازات”: أكثر من 2.9 مليون مسافر خلال إجازة منتصف العام الدراسي

“الجوازات”: أكثر من 2.9 مليون مسافر خلال إجازة منتصف العام الدراسي
weam.co/568708
واس- الوئام

أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إحصاءات المسافرين “المغادرين والقادمين” خلال إجازة منتصف العام الدراسي في الفترة ما بين 20 – 29 / 4 / 1440هـ عبر المنافذ الدولية كافة “الجوية والبرية والبحرية”، إذ بلغ مجموع المسافرين 1.779.718 مغادرًا، و1.159.038 قادماً إلى المملكة، وبذلك يصبح إجمالي عدد المسافرين خلال هذه الفترة 2.938.756 مسافرًا.

وأوضحت “الجوازات”، أنه في سبيل تسهيل وسرعة إنهاء إجراءات المسافرين جرى تشكيل قوة بشرية مساندة لدعم القوة العاملة بالمنافذ في أوقات الذروة، وتسعى المديرية العامة للجوازات إلى رفع كفاءة وجاهزية المنافذ من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين بإدارات الجوازات في هذه المنافذ.

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