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أول تعليق من بيتزي بعد الخروج من كأس آسيا

أول تعليق من بيتزي بعد الخروج من كأس آسيا
weam.co/568712
الوئام- متابعات

أكد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان انطوان بيتزي، رضاه التام عّن لاعبيه رغم الخسارة من اليابان في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا 2019، مبديًا في الوقت ذاته أسفه على هذه الخسارة التي أدت إلى الخروج من البطولة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “لعبنا جيدًا وكان هناك تطبيق للخطة من اللاعبين ولكن اللمسة الأخيرة لم تكن بالشكل المطلوب وبالتالي لم نستطع التسجيل فخسرنا”.

وأبان بيتزي أن عمله انتهى اليوم كمدرب للأخضر، مشيرًا إلى أنه لم يتحدث حتى الآن مع اَي شخص من الاتحاد السعودي بهذا الخصوص.

وشدد المدرب الأرجنتيني على أن لاعبيه لم يخذلوه وكان أدائهم جيدًا رغم بعض الأخطاء التي أثرت عليهم ومنها الهدف الوحيد لفريق اليابان الذي عدّه من أفضل المنتخبات الآسيوية والمرشح للقب.

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