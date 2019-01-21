نجاح زراعة الجيل الثالث من مضخات القلب الصناعي لخمسيني بمدينة الملك عبدالله الطبية

مكة- الوئام- حجب العصيمي

نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلاً في مركز القلب بزراعة الجيل الثالث من مضخات القلب الصناعي لخمسيني عانى من إعياء وضعف شديد بعضلة القلب.

وكان المريض يعاني من ضعف شديد في عضلة القلب، ما تسبب في إعاقته عن القيام بالأعمال اليومية الروتينية، وعدم القدرة على النوم وقد تطورت حالته إلى عدم القدرة على العمل وإعالة أسرته، وتسببت في الدخول المتكرر إلى المستشفيات بسبب الفشل المتكرر في عضلة القلب، وتجمع السوائل بالرئتين.

وبعد إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، قرر فريق جراحة القلب المتكامل بإشراف فريق طبي يشمل نخبة من استشاري القلب من مختلف التخصصات، إضافة إلى فريق جراحة القلب وهو ما يطلق عليه HEART TEAM بزراعة جهاز الجيل الثالث من مضخات القلب الصناعي والذي يعد الأحدث من نوعه على مستوى العالم وتكللت العملية بالنجاح التام.

وقام الفريق بتدريب وتأهيل المريض بعد العملية على كيفية التعامل والتعايش مع الجهاز أثناء ممارسة حياته الاعتيادية مثل الاستحمام وغيره، والجهود والمتابعة الطبية من قبل الفريق الطبي خرج المريض من المدينة الطبية، وهو يتمتع بكامل الصحة والعافية.

يذكر أن مركز القلب بالمدينة الطبية تميز بعدد من العمليات النوعية والتخصصية وعلى مدار سنتين بزراعة الجيل الثاني للقلب الصناعي والتي حققت نسب نجاح عالية، ضمن ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم لا محدود على كافة المستويات وبمتابعة حثيثة من وزارة الصحة لكل ما من شأنه تقديم الخدمات الصحية لزوار بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين مواكبةً بذلك رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ الطموحة وتجويد خدماتها بشقيها الوقائي والعلاجي.