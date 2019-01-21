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الأرصاد في تنبيهات متقدمة: تقلبات جوية على 3 مناطق بالمملكة

الأرصاد في تنبيهات متقدمة: تقلبات جوية على 3 مناطق بالمملكة
weam.co/568726
الوئام- متابعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، تنبيهات متقدمة باستمرار تدني الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، على 3 مناطق في المملكة.

وشمل التنبيه منطقة مكة المكرمة “ظلم، تربة، الموية، الأجزاء المجاورة لها”، ومنطقة الرياض وشمل “الدوادمي، عفيف، وادي الدواسر، تمتد إلى الرياض والأجزاء منها، ومنطقة القصيم “بريدة، عنيزة، الأجزاء المجاورة لها، والطرق السريعة والأجزاء المفتوحة”.

وتبدأ الحالة في المناطق الثلاث على أن تبدأ الحالة في السادسة مساء اليوم وحتى الثانية صباح الثلاثاء.

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