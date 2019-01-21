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بفوزين كبيرين .. النصر و الاتحاد إلى دور الثمانية بكأس خادم الحرمين

بفوزين كبيرين .. النصر و الاتحاد إلى دور الثمانية بكأس خادم الحرمين
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سحق فريق نادي النصر نظيره الفيحاء، بسداسية نظيفة، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19، على ملعب الملك سلمان، ليحسم تأهله إلى دور الثمانية.

في الدقيقة 52 أحرز جوليانو دي باولا هدف النصر الأول، وفي الدقيقة 56 عزز عبدالرزاق حمد الله تقدم النصر بهدف ثان، وفي الدقيقة 60 أحرز عبدالرزاق الهدف الثالث، وتوج تألقه بـ”هاتريك” في الدقيقة 72، وأحرز “السوبر هاتريك” في الدقيقة 81، وفي الدقيقة 86 أحرز فهد الجميعي الهدف السادس. 

كما تأهل الاتحاد إلى دور الثمانية بفوزه على التقدم 0-3، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

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