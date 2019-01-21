روسيا تراقب العالم ببث مباشر من الفضاء

الوئام - متابعات

كشفت تقاير صحفية خطة روسية لنشر مجموعة من الأقمار الصناعية في الفضاء، بهدف مراقبة كل نشاط يجري على الأرض عن طريق عملية بث مباشر.

وأوضحت وكالة الفضاء الروسية الاتحادية المعروفة باسم “روس كوسموس”، أن هذا النظام المتقدم من الأقمار الصناعية سيجري استخدامه في بعض حالات الطوارئ والخدمات الزراعية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن مطوري النظام الفضائي الذي أطلق عليه اسم “غوسوداريفو أوكو”، قولهم إن الأقمار الصناعية ستساعد أيضا على تطوير البنية التحتية والتعليم والذكاء الصناعي في روسيا، فضلا عن تعزيز الأمن السيبراني، حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

لكن المشروع برمته يثير الشكوك بشأن الغرض الحقيقي من ورائه، حيث سيتيح لموسكو إمكانية التجسس على مواقع حساسة وأنشطة قد تكون سرية، ويعتقد على نطاق واسع أنه سيواجه انتقادات من الغرب، لا سيما الولايات المتحدة.