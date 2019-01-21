شهر عسل سري يوقِع بمذيع الجزيرة الإخواني أحمد منصور

الوئام - متابعات

أصدرت النيابة العامة المغربية، مذكرة توقيف في حق الصحفي المصري أحمد منصور، أحد أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، والذي يقدم برنامج “بلا حدود” على قناة الجزيرة القطرية.

وكشفت تقارير إعلامية مغربية، نقلا عن مصادر قضائية، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في الرباط وضعت مذكرة توقيف في حق الصحفي منصور؛ لتخلفه عن حضور جلسات في قضية مرفوعة ضده من سيدة مغربية تنتمي لحزب العدالة والتنمية الإخواني.

وأكدت المصادر أن الصحفي الإخواني لم يحضر أي جلسة قضائية ترتبط بزواجه من المغربية المشتكية، ما دفع النيابة إلى إصدار مذكرة في حقه، خاصة أنه لم يوثق الزواج مع المشتكية، وقد يواجه السجن على إثر ذلك.

وتعود تفاصيل قضية زواج الإخواني منصور مع السيدة المغربية، إلى العام 2015، حين تقدم على هامش مؤتمر لحزب العدالة والتنمية، بطلب للمشتكية التي تعمل بمديرية الضرائب من أجل الزواج بها.

لكن مقدم قناة الجزيرة القطرية طلب إتمام الزواج بشكل سري؛ حيث قضيا معا شهر العسل في باريس وإسطنبول، حسب ما تم تداوله إعلاميا في وقت سابق، قبل أن تكتشف أنها وقعت ضحية نصب له؛ إذ سبق له القيام بمثل هذا الزواج لأكثر من مرة.

وتقول المغربية “كريمة. ف” إنها التقت منصور خلال مشاركتها في مؤتمر حزب العدالة والتنمية، كعضو ضمن لجنة العلاقات الخارجية، حيث كانت مهمتها استقبال بعض الضيوف الأجانب، لتسهيل التواصل معهم، إلا أنها فوجئت بطلب منه للزواج بها، بحسب ما نقلته صحيفة هسبريس المغربية عنها.

وبمرور الوقت، توترت علاقة مقدم الجزيرة القطرية بالصحفيين المغاربة، حين كتب تغريدة اتهمهم فيها بأفعال غير أخلاقية، ردًا على نشر الصحف قضيته مع الشابة المغربية، إلا أن النقابة الوطنية للصحافة بالمملكة أكدت تجاوزه كل الحدود والضوابط الأخلاقية.

وذكرت تقارير إعلامية أن الإنتربول الدولي أصدر أمرًا بضبط وإحضار مذيع قناة الجزيرة الإخواني أحمد منصور في مدينة ليون جنوب ⁧‫فرنسا، بعد تعميم من السلطات المغربية ضده على خلفية تورطه في قضية أخلاقية في الرباط.