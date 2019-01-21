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بفوز صعب على قيرغيزستان

الإمارات تتأهل إلى الدور ربع النهائي بكأس آسيا 2019

الإمارات تتأهل إلى الدور ربع النهائي بكأس آسيا 2019
weam.co/568761

تأهل منتخب الإمارات إلى الدور ربع النهائي بكأس آسيا 2019، بفوز صعب على منتخب قيرغيزستان 3 -2.

افتتح المنتخب الإماراتي التسجيل عن طريق اللاعب خميس إسماعيل في الدقيقة 14، لكن المنتخب القرغيزستاني عادل النتيجة في الدقيقة 26 بواسطة ميرلان مرضاييف.

وفي الدقيقة 64 أحرز علي مبخوت، الهدف الثاني للإمارات، إلا أن البديل القرغيزستاني تورسونالي روستاموف سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، ليحتكم المنتخبان إلى وقت إضافي.

وفي الشوط الثالث، حسم البديل أحمد خليل اللقاء بعد دخوله بدقائق، عندما نجح بتسجيل الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 102.

 

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