ابوظبي- الوئام:

سيكون ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مسرحا لإحدى قمم دور الثمانية لبطولة كاس الأمم الآسيوية السابعة عشرة، التي تجمع طرفين عربيين هما قطر والعراق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22-1-2019.

مشاهدة مباراة العراق وقطر بث مباشر في دور الــ16 لكاس آسيا 2019

وقد تصدر المنتخب القطري مجموعته بجدارة بثلاثة انتصارات محافظا على نظافة شباكه، ليواجه منتخبا عراقيا قويا قدم أداء ملفتا أيضا في الدور الأول، بعد أن فاز بمباراتين وتعادل سلبيا مع إيران في إحدى أقوى مباريات البطولة حتى الآن.

مشاهدة مباراة العراق وقطر بث مباشر في دور الـ16 لكاس آسيا 2019

إلا أن المواجهة سيكون لها بعد آخر بمشاركة اثنين من أهم نجوم البطولة الصاعدين في هذه المباراة، وهما القطري المعز علي والعراقي مهند علي.

مشاهدة مباراة العراق وقطر بث مباشر في دور الـ16 لكاس آسيا 2019

وفرض المعز علي نفسه نجما للبطولة حتى الآن بتسجيله سبعة أهداف في الدور الأول، بواقع هدف في مرمى لبنان، وأربعة أهداف “سوبر هاتريك” في مرمى كوريا الشمالية، ثم هدفين في مرمى السعودية.

مشاهدة مباراة العراق وقطر بث مباشر في دور الــ16 لكاس آسيا 2019

ولم يسبق لأي لاعب أن سجل أكثر من ستة أهداف في نسخة واحدة من بطولة كأس آسيا، منذ تتويج الهداف الإيراني الشهير علي دائي بلقب هداف بطولة عام 1996 بثمانية أهداف أي بعد أشهر قليلة من ميلاد المعز علي، والذي ولد في أغسطس من العام نفسه.

مشاهدة مباراة العراق وقطر بث مباشر في دور الـ16 لكاس آسيا 2019

وسبق للمعز أن خاض تجربة احترافية قصيرة في بلجيكا والنمسا واسبانيا في مقتبل عمره، قبل أن يعود للملاعب القطرية على أمل عودة جديدة للملاعب الأوروبية.

مشاهدة مباراة العراق وقطر بث مباشر في دور الـ16 لكاس آسيا 2019

أما مهند علي الذي أكمل عامه الثامن عشر في يونيو الماضي، فقد تألق رفقة فريق الشرطة العراقي محرزا سبعة عشر هدفا في الدوري الموسم الماضي، قبل أن يحتل موقع المهاجم الأساسي لأسود الرافدين في الأشهر الأخيرة، مسجلا حتى الآن ثمانية أهداف في خمس عشرة مباراة دولية، كان آخرها هدفيه في الدور الأول لكأس آسيا في مرمى كل من فيتنام واليمن.

مشاهدة مباراة العراق وقطر بث مباشر في دور الـ16 لكاس آسيا 2019

من جانبه رفض سريتشكو كاتانيتش، مدرب العراق المقارنة بين تشكيلته الحالية وتشكيلة منتخب البلاد الذي حقق مفاجأة بإحراز لقب كأس آسيا في 2007.

مشاهدة مباراة العراق وقطر بث مباشر في دور الـ16 لكاس آسيا 2019

وبلغ المنتخب الملقب بـأسود الرافدين بقيادة كاتانيتش دور الستة عشر حيث سيواجه قطر في قمة عربية في أبوظبي اليوم الثلاثاء على بطاقة الظهور في دور الثمانية.

وقال كاتانيتش: أنا هنا منذ فترة قصيرة.. أنا جديد هنا مع الفريق واللاعبون يؤدون قصارى جهدهم، ولدي ثقة كبيرة فيهم.

مشاهدة مباراة العراق وقطر بث مباشر في دور الـ16 لكاس آسيا 2019

وسيلعب الفائز من هذه القمة العربية في دور الثمانية مع كوريا الجنوبية أو البحرين في أبوظبي، يوم الجمعة المقبل.

مشاهدة مباراة العراق وقطر بث مباشر في دور الـ16 لكاس آسيا 2019

موعد مباراة العراق وقطر والقنوات الناقلة

المباراة: العراق ضد قطر دور الـ 16 المباراة رقم 44

الملعب: استاد آل نهيان بنادي الوحدة

الحكم: محمد تقي الجعفري

المعلقين : حفيظ دراجي – محمد السعدي

الموعد: تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 22-1-2019 في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت أبوظبي، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR، بتعليق حفيظ دراجي، وAlkass EXTRA One HD، بتعليق محمد السعدي.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO