التعليقات: 0

فيديو “ابنة العامين الموقوفة” يحرج الشرطة الأمريكية

فيديو “ابنة العامين الموقوفة” يحرج الشرطة الأمريكية
weam.co/568770
الوئام - متابعات

أثار مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة أمريكية في الثانية من عمرها ضجة واسعة، بعدما ظهرت تسير نحو الشرطة رافعة يديها صوب الأعلى، إثر اعتقال والديها.

ورد مسؤول الشرطة في مدينة تالاهاسي في ولاية فلوريدا، مايكل ديليو، على الفيديو بأن الطفلة قامت بتقليد والديها الموقوفين، على نحو تلقائي، وفق ما نقل موقع “فوكس نيوز”.

وسرعان ما تدارك الشرطي الموقف، فخاطب الطفلة الصغيرة قائلا “حسنا أيتها الحلوة، فلتخفضي يديك إلى الأسفل، أنت في أمان”، ثم أضاف “تعالي إلى أمك”.

وقامت الشرطة بإيقاف الوالدين، يوم الخميس، واضطرتهما إلى الخروج من السيارة في حالة استسلام، عقب تلقي بلاغ عن جريمة سرقة باستخدام السلاح.

واضطرت الشرطة إلى تقديم توضيح بشأن الفيديو حتى تنفي عن نفسها تهمة اضطرار طفلة إلى السير وهي رافعة ليديها مثل أي مشتبه فيه في مرحلة الرشد القانوني.

وعلى الرغم من الغضب العارم في المنصات الاجتماعية، قالت الشرطة إن موظفيها تعاملوا بشكل ملائم مع الحادثة، وأضافت أنهم أظهروا قدرا كبيرا من التعاطف والقلق حين اكتشفوا وجود الطفلة.

في غضون ذلك، تم العثور على قطعة سلاح داخل سيارة الوالدين، ووجه لهما القضاء تهمة السرقة من محل للملابس.

روابط ذات صلة

الشرطة الأميركية: سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار قرب لوس أنجلوس

الشرطة الأميركية: سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار قرب لوس أنجلوس

إخلاء مقر “فيسبوك” في ولاية كاليفورنيا بسبب تهديد بوجود قنبلة

إخلاء مقر “فيسبوك” في ولاية كاليفورنيا بسبب تهديد بوجود قنبلة

شاهد الصور الأولى للمتهم بإرسال الطرود المفخخة لمنتقدي ترامب

شاهد الصور الأولى للمتهم بإرسال الطرود المفخخة لمنتقدي ترامب

العثور على عارضة بلاي بوي مقتولة خنقًا في منزلها

العثور على عارضة بلاي بوي مقتولة خنقًا في منزلها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>