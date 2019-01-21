بحضور وزير الحج.. نائب أمير مكة يطلق ملتقى “صفقة”

أطلق نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، النسخة الثانية لملتقى “صفقة” لخدمات الحج والعمرة، تحت شعار “لن تخرج إلا بصفقة”، بحضور وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن، ووكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.

الملتقى يستمر خلال الفترة من (٢١-٢٣) يناير في العاصمة المقدسة، وفقا لما ورد عبر الحساب الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في “تويتر”، اليوم.

وخلال الملتقى قال وزير الحج والعمرة: “ستطلق الوزارة أول مسرعة أعمال في خدمات الحج والعمرة لاستثمار طاقات الشباب وتطوير الخدمات واستدامة التطور بما يليق بشرف ومكانة مكة المكرمة”.

وأضاف: “انتهينا من الإجراءات التقنية والتوقيع مع شركات متخصصة لتطوير جودة الخدمات ونحتاج شركات تنشأ من رواد ورائدات الأعمال”.

ويهتم الملتقى بريادة الأعمال في خدمات الحج والعمرة ليكون لرواد الأعمال موقعًا في هذه المجالات الحيوية التي تلامس الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن.