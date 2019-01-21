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“سخانات الغاز” تقتل 15 مصريا.. ومركز السموم: “لا ينبغي الاستحمام أكثر من 3 دقائق”

“سخانات الغاز” تقتل 15 مصريا.. ومركز السموم: “لا ينبغي الاستحمام أكثر من 3 دقائق”
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لقي 15 مصريا ومصرية مصرعهم في حوادث متفرقة خلال الأسبوع الماضي بسبب “سخانات الغاز”، وفقا لتقارير صحفية مصرية.

وحذرت مسؤولة في مركز السموم بكلية الطب بجامعة الإسكندرية مها غانم، من استخدام “سخانات الغاز”، مضيفة أنها قد تؤدي للوفاة في حال حدوث أي تسرب. وأوضحت غانم أن المركز تصل إليه حالات مُصابة بتسمم بسبب استنشاق كمية كبيرة من الغاز.

ونصحت المواطنين بمتابعة مفاتيح الغاز أو البوتاغاز، وعدم إغلاق الشبابيك أثناء التواجد في الحمام بشكل مطول، مضيفة: ” لا ينبغي الاستحمام لأكثر من 3 دقائق”، وأضافت: “أناس كثر توفاهم الله بسبب المكوث طويلا في الحمام”.

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