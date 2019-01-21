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قيود جديدة من واتس اب على الرسائل المحولة

قيود جديدة من واتس اب على الرسائل المحولة
واتساب
weam.co/568797
الوئام - متابعات

أعلن مسؤولو تطبيق الرسائل النصية والصوتية واتس اب أنه “اعتبارا من اليوم، سنفرض قيودا على إعادة إرسال الرسائل، بحيث يمكن إرسالها لخمسة مستخدمين كحد أقصى”.

وذكرت وكالة رويترز عن مسؤولة في الشركة قولها أن هذه القيود الجديدة على الرسائل تأتي في محاولة لفرض قيود على انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة والرسائل الزائفة، وأعلن التطبيق أن فرض القيود على إعادة إرسال الرسائل ستطبق على جميع المستخدمين.

وكان بإمكان مستخدمي واتس اب إعادة إرسال الرسائل إلى 20 فردا أو مجموعة دفعة واحدة، ولكن تلك الميزة في طريقها إلى الاختفاء بعد القرار الجديد.

ومنذ أشهر قليلة أصبح واتساب يضيف كلمة “Forwarded” أو “محولة” على الرسائل المعاد إرسالها، من أجل تنبيه مستقبل الرسالة إلى أصل المحتوى الذي وصله.

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