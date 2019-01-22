تفاصيل الوظائف الشاغرة في البنك الأهلي

الرياض- الوئام:

أعلن البنك الأهلي التجاري عن توفر وظائف شاغرة للرجال من ذوي الخبرة للعمل في محافظة جدة . وقال أن الوظائف المتاحة لديه كالاتي:

مدير مخاطر Manager ALM Risk: ويشترط للتقديم الحصول على درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في الاقتصاد أو المالية أو الأعمال التجارية.

خبرة أكثر من 10 سنوات في إدارة المخاطر في تحليل الأصول والمسؤولية والسوق ومعدل الفائدة والسيولة والعملة ومخاطر التمويل.

رئيس مخاطر الاستثمار – Head Investment Risk ويشترط للتقديم الحصول على درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في الهندسة أو المالية أو الأعمال التجارية.

شهادات مهنية مثل FRM, CAIA أو CFA وخبرة أكثر من 20 سنة في إدارة المخاطر في استراتيجيات متعددة الأصول، بما في ذلك صناديق الاحتياط والأسهم الخاصة والعوائد المرتفعة أو القروض المصرفية والصناديق العقارية.ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال موقع البنك على شبكة الانترنت.