تويتر تعترف بثغرة أمنية في تطبيقها لأجهزة أندرويد

واشنطن- الوئام:

اعترفت شبكة تويتر بثغرة أمنية تهدد التغريدات المحمية لبعض مستخدمي التطبيق عبر الأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد.

وذكرت الشبكة أن الثغرة الأمنية عطلت “حماية تغريداتك” لبعض المستخدمين الذين أدخلوا تغييراً على إعداداتهم مثل تحديث عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب المحمي بين 3 نوفمبر 2014، و14 ينايرالجاري.

وأشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن مستخدمي تطبيق تويتر عبر أجهزة ذكية تعمل بنظام التشغيل “آي.أو.إس” لم يتأثروا بهذه الثغرة.

وقالت شبكة تويتر إنها أصلحت الثغرة لكنها لم تذكر عدد الحسابات التي تضررت منها طوال السنوات الماضية، لذلك يفضل أن يراجع المستخدمون لإعدادات حساباتهم إذا كانوا يستخدمون تطبيق “أندرويد” لإعادة تفعيل خيار “حماية تغريداتك”.

وفي الوقت نفسه تتواصل الشركة مع المستخدمين الذين تأكد تضررهم من الثغرة، لإعادة تفعيل إعدادات الحسابات.

يُذكر أن سلطات حماية البيانات في أيرلندا تحقق حالياً مع الشركة الأمريكية في الطريقة التي تستخدمها لتتبع المستخدمين عندما ينقرون على الروابط التي تظهر على حساباتهم على تويتر، لمعرفة إذا كانت هذه الممارسات تمثل انتهاكاً لقوانين حماية البيانات والخصوصية.

يُذكر أن الشركات التي تنتهك قواعد حماية البيانات في أيرلندا تدفع غرامة تصل إلى 20 مليون يورو أي 4% من إجمالي إيراداتها في العام الذي سبق اكتشاف المخالفة، أيهما أكثر.