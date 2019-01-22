رسمياً: بيتزي يعلن نهاية مسيرته مع الأخضر

الرياض- الوئام:

أعلن الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي عن رحيله من منصبه كمدير فني لمنتخب السعودية، وذلك بعد توديع بطولة أمم آسيا (الإمارات 2019) بالخسارة أمس الاثنين من اليابان بهدف نظيف في دور الـ16.

وأكد المدرب، الذي يحمل الجنسية الإسبانية أيضاً، نهاية مسيرته مع الأخضر بعد توديع البطولة.

وقال في هذا الصدد: عملي مع المنتخب السعودي انتهى اليوم. وتحدث صاحب الـ50 عاماً عن الظروف التي دفعته لاتخاذ قراره بالرحيل.

وتولى بيتزي تدريب منتخب السعودية بنهاية نوفمبر 2017، قبل مشاركة الأخضر في مونديال روسيا الصيف الماضي، قبل أن يتم تجديد العقد بعد البطولة بنهاية منافسات أمم آسيا الحالية.

وقاد بطل كوبا أمريكا مع تشيلي في 2016 السعودية في 20 مباراة حقق خلالها 6 انتصارات و4 تعادلات و10 هزائم.