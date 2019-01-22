«واتساب» يحارب الشائعات مجدداً بهذه الطريقة!

الرياض- الوئام:

قال مسؤولون تنفيذيون في خدمة WhatsApp للتراسل والمملوكة لشركة فيسبوك إن الخدمة ستخفض عدد مستقبلي الرسائل المعاد توجيهها إلى 5 فقط في مسعى لمكافحة المعلومات المضللة والإشاعات.

وقالت نائبة رئيس الشركة للسياسات والاتصالات في WhatsApp، فيكتويا جراند – خلال فعالية في العاصمة الإندونيسية – سنفرض حدا من 5 رسائل على مستوى العالم اعتبارا من اليوم.

وفي السابق، كان بإمكان مستخدمي WhatsApp إعادة توجيه رسالة إلى 20 فردا أو مجموعة.

وتخفيض عدد مستقبلي الرسائل المعاد توجيهها إلى خمسة على مستوى العالم هو توسيع لإجراء اتخذ في الهند في يوليو بعدما تسبب نشر شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي في وقوع جرائم قتل ومحاولات تنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون.

وتحاول خدمة WhatsApp، التي يستخدمها حوالي 1.5 مليار شخص، إيجاد طرق لوقف إساءة استخدام التطبيق، وذلك في أعقاب المخاوف العالمية من استخدام المنصة لنشر الأخبار الكاذبة، والصور التي يتم التلاعب بها، ومقاطع الفيديو بدون سياق، والخدع الصوتية بدون أي طريقة لمراقبة أصل هذه المواد أو الوصول لمصدرها.

ويسمح التشفير الكامل للتطبيق للمجموعات التي تضم مئات المستخدمين بتبادل النصوص والصور ومقاطع الفيديو خارج نطاق مراقبة مدققي الحقائق المستقلين أو الخدمة نفسها.

وقال رئيس الاتصالات في WhatsApp، كارل ووج إن الخدمة ستنشر تحديثا للتطبيق يتضمن تفعيل حد إعادة الإرسال الجديد، وذلك ابتداء من يوم الاثنين، وفقا لوكالة “رويترز”.

وسيستقبل مستخدمو نظام التشغيل أندرويد التحديث أولا، يليهم مستخدمو نظام التشغيل (IOS) الخاص بأجهزة Apple.